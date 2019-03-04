Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Югре

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Автобус попал в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, травмы получили семь человек. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"На 4-м км автодороги Нягань - Талинка водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом въехал в грузовую машину MAN, которая стояла на обочине. От удара полуприцеп вынесло на полосу встречного движения и он столкнулся с автобусом Fiat, - сказал представитель ГИБДД.

Всего автобусе было шесть человек, включая водителя. "Все они, а также водитель Volvo доставлены в больницу", - уточнили в ведомстве.

Причины аварии устанавливаются.

Как пояснили ТАСС в управлении МВД по ХМАО, "по предварительным данным, тяжелых пострадавших нет". "В ДТП пострадали шесть пассажиров микроавтобуса. Также травмы получил предполагаемый виновник происшествия - водитель фуры", - сказал собеседник агентства, добавив, что микроавтобус перевозил работников одной из организаций.

В новость были внесены изменения (8:50 мск) - добавлен комментарий УМВД по ХМАО после четвертого абзаца