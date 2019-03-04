Празднование масленицы в свердловском селе приурочат к Году Павла Бажова

В Свердловской области 2019 год объявлен Годом Павла Бажова в связи со 140-летием со дня его рождения. Считается, что Полевской является родиной сказов писателя.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Празднование масленицы, приуроченное к Году писателя Павла Бажова, состоится в селе Мраморское в Полевском городском округе в Свердловской области - на родине сказов Бажова. Об этом в понедельник сообщила заместитель главы городского округа Ирина Кузнецова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Мы решили организовать в одном из населенных пунктов масленицу, связанную с празднованием Бажовских дней. Будет изготовление особых уральских блюд, которые любил Павел Бажов, мы проведем блинные эстафеты, приготовление блюд на печке на открытом воздухе, конкурсные программы и поедание блинов. Надо сказать, что село Мраморское - это село, про которое написаны сказы Бажова: в селе установлены фигуры по сказам писателя в парке деревянных скульптур", - сказала Кузнецова.

Она добавила, что в день празднования будет презентован проект скульптуры, которую установят летом. "Мы решили поставить скульптуру, малую форму, - блин из мрамора, который будет объединять все культуры, и на этом блине будем располагать скульптуры всех народностей, которые представлены на Полевской земле. Начнем мы с фигурки манси, башкир, также будут национально русские фигурки", - пояснила Кузнецова.

Писатель, фольклорист Павел Петрович Бажов (1879-1950) родился в Сысерти на Урале в семье горного мастера. После революции занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Первая его книга "Уральские были" вышла в 1924 году, а первое издание самого известного его сборника "Малахитовая шкатулка" - в 1939 году. На основе 59 его сказов, написанных в разные годы, создано более трех десятков художественных и мультипликационных фильмов, пьес, опер и балетов, симфонических поэм и оркестровых сюит.