Автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 марта. /ТАСС/. Вахтовый автобус во вторник попал в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. По предварительным данным, пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня примерно в 10:40 по местному времени (08:40 мск) на 800-м км дороги Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись вахтовый автобус и "КамАЗ" с прицепом автоцистерны. Предварительно, пострадали два человека, которые были доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства, не уточнив степень травм пострадавших.

По его словам, ДТП произошло примерно в 24 километрах от городского поселения Пойковский в ХМАО.

В департаменте здравоохранения Югры ТАСС уточнили, что водитель "КамАЗа" находится в тяжелом состоянии. Второй пострадавший переведен на амбулаторное лечение.

"Пострадавший в ДТП водитель "КамАЗа" доставлен в Пойковскую районную больницу. Здесь ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, состояние - тяжелое. Второй пострадавший отпущен на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в департаменте гражданской защиты населения Югры, пассажиры автобуса доставлены к месту работы. Сейчас на участке дороги, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение.