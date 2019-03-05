Суд в Челябинске прекратил дело в отношении бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова

ЧЕЛЯБИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска во вторник прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы городской администрации Сергея Давыдова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Давыдов осенью 2017 года стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, потерпевшей стороной является одно из муниципальных предприятий Челябинска. Сумма похищенных денег не называлась. Позже обвинение переквалифицировали на статью - "Злоупотребление должностными полномочиями" УК РФ.

"Сегодня Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела в отношении Давыдова и назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Давыдов был прокурором Челябинска и районным прокурором, с 2005 года, когда главой Челябинска был Михаил Юревич, работал его первым заместителем. В 2010-2014 годах возглавлял администрацию Челябинска.