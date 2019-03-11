АКРА повысило прогноз по кредитному рейтингу Свердловской области до позитивного

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС /. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило прогноз по кредитному рейтингу Свердловской области со "стабильного" на "позитивный", а также подтвердило рейтинги кредитоспособности региона и его облигаций на уровне А(RU), сообщил в понедельник департамент информационной политики региона.

По мнению аналитиков АКРА, повышение прогноза обусловлено ожиданием изменения структуры бюджетных расходов и ростом собственной ликвидности бюджета региона. Среди основных факторов, повлиявших на рейтинговую оценку, - профицит 2018 года. Он позволит сохранить параметры долговой нагрузки и стать основой для финансирования дефицита 2019 года. Также на позицию в рейтинге повлиял рост доходов бюджета Свердловской области, который позволит увеличить операционный баланс региона.

По данным регионального Минфина, на сегодняшний день в обращении на рынке ценных бумаг находятся государственные облигации Свердловской области трех выпусков на общую сумму 20 млрд рублей. Все ценные бумаги размещены на 8 лет, средневзвешенная ставка купона по ним составляет 8,47% годовых. Держателями облигаций являются банки, управляющие и инвестиционные компании, а также физические лица.