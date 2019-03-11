Почти 20 человек заболели корью в Югре

Ранее сообщалось, что в конце февраля заболевания корью лабораторно были подтверждены у девяти жителей Нягани и Октябрьского района, в том числе у двух детей. Как сообщил ранее ТАСС главный государственный санитарный врач по Нягани и Октябрьскому району Комитас Шахназаров, изначально корь завез в Нягань из Екатеринбурга местный житель.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 марта. /ТАСС/. Заболевания корью лабораторно подтверждены у 16 жителей Нягани и Октябрьского района Ханты-Мансийского автономный округа - Югры. Среди заболевших есть дети и взрослые, сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора в понедельник.

"В Нягани на сегодняшний день лабораторно подтверждено 16 случаев кори. <…> Среди заболевших есть <...> работники больницы, дошкольник, школьники, взрослые неработающие, в том числе беременная женщина, служащие и вахтовик. У всех заболевших средняя степень тяжести", - сказали в управлении Роспотребнадзора.

По словам собеседника, еще один человек заболел корью в Сургутском районе.

В связи с этим санитарно-противоэпидемическая комиссия ХМАО решила с 1 апреля по 1 октября 2019 года провести вакцинацию против кори среди жителей округа, не имеющих прививок.

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний. Считается детской болезнью, однако кори подвержены и взрослые. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Корь опасна такими осложнениями как отит, менингит, энцефалит. В некоторых случаях может привести к смертельному исходу. Вероятность летального исхода от осложнений составляет порядка 0,2%. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертность от этого заболевания в мире в 2017 г. составила 110 тыс. человек.