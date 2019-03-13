Челябинские власти сформировали группировку для защиты населения от последствий паводка

ЧЕЛЯБИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. человек включены в состав группировки, сформированной в Челябинской области для защиты населения от последствий паводка, сообщил в среду на совещании с руководителями органов местного самоуправления заместитель губернатора региона Олег Климов.

По словам Климова, осложнение весенней паводковой обстановки возможно в 31 населенном пункте 20 муниципальных образований Челябинской области. Возможно образование мест заторов льда на территории Ашинского, Брединского, Варненского и Троицкого муниципальных районов. Сложная ситуация может возникнуть на участках рек, где наблюдаются наледи (две реки) и где наблюдается промерзание русла (шесть рек).

"В целях защиты населения от последствий паводка приводится в готовность группировка сил. <…> Группировка сил и средств Челябинской областной территориальной подсистемы сформирована в составе 10 тыс. 424 человек и 2 тыс. единиц техники, включая 162 единицы плавсредств, два вертолета и два самолета Минобороны РФ. В проблемных муниципалитетах, где ожидается аномальный объем паводка, группировка областных спасателей будет усилена", - сказал Климов.

Он добавил, что для оценки ледовой и паводковой обстановки будет организовано круглосуточное наблюдение за уровнем воды, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.