Директора колледжа в Озерске подозревают в нецелевом расходовании почти 1,8 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Директор расположенного в Челябинской области Озерского технического колледжа Елена Валеева стала подозреваемой по уголовному делу о нецелевом расходовании 1,766 млн рублей, сообщила журналистам в четверг пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении директора Озерского технического колледжа Елены Валеевой, подозреваемой по ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ и по ч. 1 ст. 285.1 ("Нецелевое расходование бюджетных средств") УК РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления ТАСС рассказали, что, по версии следствия, в октябре 2017 года подозреваемая незаконно включила себя в группу сотрудников колледжа для проведения четырехдневного тренинга в Турции. Такими незаконными действиями был причине ущерб областному бюджету на сумму более 266 тыс. рублей. Кроме того, в 2017-2018 годах подозреваемая допустила нецелевое расходование более 1,5 млн рублей бюджетных средств, что было выявлено сотрудниками Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Следователем СК проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения подозреваемой.