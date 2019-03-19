Эксперт: количество уральских туристов в Турцию возрастет на треть в предстоящем сезоне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Количество уральских туристов в Турцию возрастет на треть в весенне-летний туристический сезон 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Турция станет самым популярным зарубежным направлением, сообщил журналистам во вторник руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

"Количество по Турции из Уральского региона - около 400 тыс. человек ожидается в весенне-летний туристический сезон. Это плюс 27% по отношению к прошлому сезону. В Анталью ожидается 380 тыс. человек, было 300 тыс., в Даламан - 47 тыс., было 32 тыс. человек. Ожидаем, что Турция станет самым популярным зарубежным направлением", - сказал Мальцев.

Он отметил, что количество туристов на российские южные направления также возросло на треть. "К южному направлению - это Крым, Краснодарский край - интерес также возрос на треть. С Краснодарским краем [подсчет статистики] сложнее, потому что, если мы возьмем авиационную перевозку, то они будут Турции уступать. Но мы понимаем, что люди едут туда еще на машинах, автобусах", - пояснил Мальцев.

Интерес уральских туристов, по его мнению, сохранится к Испании и увеличится к Италии. "Примерно в тех же цифрах будет сохранена Испания, и я надеюсь, что итальянские коллеги предложат хорошие туры <…> и ожидается увеличение потока на 10% за счет уральских туристов", - отметил Мальцев.

Он считает, что в этом сезоне будет наблюдаться растущий интерес к направлениям Центральной Европы - Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии. "В меньшей степени, возрастет интерес к Южной Европе, куда мы можем отнести страны бывшей Югославии, за исключением Черногории", - добавил Мальцев.

По его словам, средняя стоимость путевки увеличится до 52 тыс. рублей. "48-50 тыс. рублей - это был прошлый год, а сейчас мы думаем 50-52 тыс. Связано это со снижением курса, в евро и долларах оно не поменялось. Мы так прогнозируем", - сказал Мальцев.