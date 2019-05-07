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Жителя Челябинской области приговорили к году колонии по делу об экстремизме в интернете

Молодой человек размещал в интернете материалы, содержащие признаки националистического характера

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая. /ТАСС/. Суд в Челябинской области приговорил местного жителя к году лишения свободы за размещение экстремистских материалов в интернете. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ.

"Трехгорный городской суд Челябинской области признал местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК России ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и приговорил виновного к одному году лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций на срок 2 года. Судом установлено, что молодой человек размещал в открытой телекоммуникационной сети Интернет материалы, содержащие признаки националистического характера", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

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