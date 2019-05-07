В Екатеринбурге представят спектакль "Симфония. Букашкин", посвященный мастеру стрит-арта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС /. Премьеру танцевального спектакля "Симфония. Букашкин", посвященного жизни и творчеству уральского художника стрит-арта Евгения Малахина, известного под псевдонимом Б. У. Кашкин, представят публике в президентском центре им. Бориса Ельцина в Екатеринбурге 13 мая, рассказала ТАСС пресс-секретарь "Ельцин Центра" Евгения Капитонихина.

"Танцевальный спектакль в пластических формах расскажет об одном из самых ярких героев художественной жизни Свердловска-Екатеринбурга конца XX - начала XXI века, чья личность стала легендарной и знаковой. Музыкальное сопровождение спектакля создано на основе песен и композиций самого Малахина/Старика Б.У. Кашкина и общества "Картинник". Исполнят спектакль студенты екатеринбургского театрального института", - сказала пресс-секретарь.

Один из хореографов-постановщиков спектакля Лев Шушаричев сообщил ТАСС, что следующий показ пройдет 18 мая, в Ночь музеев, а в перспективе его авторы надеются, что постановка войдет в репертуар Учебного театра Екатеринбургского театрального института и будет показана на одном из фестивалей молодежных театров.

Спектакль "Симфония. Букашкин" создан в рамках проекта "Бука-марафон" музея Б.У. Кашкина, поддержанного Фондом президентских грантов, при сотрудничестве с Екатеринбургским театральным институтом.

Художник Б. У. Кашкин, которого не стало 13 марта 2005 года, проявил себя в самых разных направлениях - от экспериментальной фотографии до уличного искусства и перформанса. Произведения, созданные им и его соратниками из объединения "Картинник", неоднократно выставлялись в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.