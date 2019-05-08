Единороссы просят прокуратуру разобраться с оплатой ЖКУ в разрушенном доме в Магнитогорске

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" направит обращение в прокуратуру Челябинской области в связи с начислением пеней за жилищно-коммунальные услуги жителям дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года после взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда. Об этом в среду заявил координатор партпроекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов, слова которого цитирует пресс-служба единороссов.

Во вторник интернет-издание Снег.tv сообщило о том, что жители магнитогорской многоэтажки, серьезно пострадавшей во время взрыва газа, получили платежки за услуги ЖКХ с пенями за неоплаченные месяцы текущего года.

"Мы обратимся в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту начисления пеней за ЖКУ собственникам квартир взорвавшегося дома в Магнитогорске. На мой взгляд, здесь нужна оценка контрольно-надзорных органов", - сказал Козлов.

Согласно законодательству, за неверное начисление платы за жилищно-коммунальные услуги накладываются штрафы, напомнил он. "Региональный координатор партпроекта "Школа грамотного потребителя" проведет встречу с жителями, соберет информацию по квитанциям, проинформирует людей, как и за что им должен быть произведен перерасчет. В дальнейшем он будет контролировать, насколько оперативно и корректно это будет сделано", - отметил координатор партпроекта.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация недопустима, так как в доме несколько месяцев не было воды, газа, не работали лифты, а люди проживают в другом месте. "Управляющая и ресурсоснабжающие организации, городские власти были в курсе того, какую трагедию пережили люди, но в течение пяти месяцев со времени ЧП не озаботились решением вопроса с коммунальными платежами для собственников квартир данного дома. Только после публикаций о возникшей проблеме в прессе представитель местного управления ЖКХ сообщил о том, что будет сделан перерасчет", - пояснил Козлов.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы.