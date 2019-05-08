В Югре создадут два полигона по переработке ТКО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра) в среду утвердило два распоряжения о заключении концессионных соглашений для создания и эксплуатации комплексных межмуниципальных полигонов в Нижневартовском и Октябрьском районах, сообщил департамент общественных и внешних связей региона.

Согласно принятым документам, департаментом промышленности Югры будут объявлены открытые конкурсы на право заключения концессионных соглашений.

"Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит достичь показателей, которые установлены федеральным проектом "Комплексная система обращения с ТКО". Речь идет о таких показателях, как увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку до 60%; увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию до 19%", - приводятся в сообщении слова губернатора Натальи Комаровой.

Мощность полигона, который будет обслуживать Нижневартовск, Мегион и поселения Нижневартовского района, составит не менее 180 тыс. тонн в год, полигона для Нягани и поселений Октябрьского района - не менее 55 тыс. тонн в год. Планируется, что срок эксплуатации объектов составит 22 года.

По данным региональных властей, создание полигонов будет проходить поэтапно: первая очередь - полигон для размещения непригодных для обработки отходов на срок эксплуатации не менее 10 лет, мусоросортировочный комплекс, подъездные пути, стоянки; вторая очередь - полигон для размещения твердых коммунальных отходов на срок эксплуатации не менее 12 лет, комплекс сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

Для создания полигонов планируется направить 3,8 млрд рублей инвестиций.

Всего, согласно территориальной схеме размещения отходов, в Югре планируется в ближайшие годы возвести пять комплексных межмуниципальных полигонов ТКО. Так, летом 2019 года начнется строительство мусоросортировочного комплекса и других объектов инфраструктуры на подготовленной площадке межмуниципального полигона ТКО в Нефтеюганском районе. Ввести этот объект в строй планируется в первом квартале 2020 года.