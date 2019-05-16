Дневная программа акции "Ночь музеев" в Екатеринбурге будет бесплатной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Дневная программа акции "Ночь музеев" в Екатеринбурге, которая пройдет 18 мая, впервые за последние шесть лет будет бесплатной для всех посетителей. Об этом сообщила в четверг журналистам первый заместитель начальника управления культуры городской администрации Елена Трофимова.

"Раз в шесть лет "Ночь музеев" выпадает на Международный день музеев. Все участники дневной программы примут посетителей бесплатно", - сказала Трофимова.

В дневной программе акции примут участие 78 екатеринбургских арт-пространств, всего в этом году в мероприятии будет задействована 121 площадка. Главной темой "Ночи музеев" в этом году стал объявленный в России Год театра, дополнительная тема в Екатеринбурге - юбилей уральского писателя Павла Бажова.

"Ночь музеев" - международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, впервые прошла в 1997 году. Это единственное время в году, когда множество арт-пространств открыто для посещений до поздней ночи. В 2019 году акция "Ночь музеев" пройдет в России уже в 13 раз, в ночь с 18 на 19 мая музеи и картинные галереи страны пригласят посетителей на специальные программы: выставки и концерты, квесты и творческие занятия.