Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил убрать забор на месте строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города. На закрытой для СМИ встрече с депутатами Госдумы в понедельник он также высказался за диалог со всеми сторонами конфликта.
"Ситуация сегодня для нас очень проблемная в том плане, что сердце у нас болит не меньше, чем у тех, кто считает себя оскорбленным и обиженным. Если забор стал сегодня поводом для раздора, то его нужно убрать и начинать доверительный разговор со всеми сторонами", - сказал митрополит.
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Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Протестующие требовали дополнительного общественного обсуждения и демонтажа забора, ограждающего место стройки. В настоящее время строительство остановлено, решается в каком формате - референдума или опроса - будет исследоваться мнение горожан.
Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и с соблюдением всех необходимых процедур. В обсуждениях приняли участие 3309 человек, из них 3107 высказались за строительство храма.