Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил убрать забор на месте строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города. На закрытой для СМИ встрече с депутатами Госдумы в понедельник он также высказался за диалог со всеми сторонами конфликта.

"Ситуация сегодня для нас очень проблемная в том плане, что сердце у нас болит не меньше, чем у тех, кто считает себя оскорбленным и обиженным. Если забор стал сегодня поводом для раздора, то его нужно убрать и начинать доверительный разговор со всеми сторонами", - сказал митрополит.