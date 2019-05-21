В новый курганский завод по производству стальной трубы вложили более 75 млн рублей

ТАСС, 21 мая. Инвестиции в строительство нового "Курганского завода энергетических технологий" составили более 75 млн рублей. Основной продукцией завода станут стальные трубы, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"Инвестиции в новый завод в индустриальном парке Курганской области составили более 75 млн рублей, участие в реализации инвестпроекта на паритетных началах приняли компании ПАО "Фортум" и АО "Интертехэлектро", - сказал представитель пресс-службы.

Помимо стальных труб предприятие будет производить фасонные изделия в полиминеральной и полиуретановой изоляции, а также различную номенклатуру тепловых пунктов и котельных. Проектная мощность завода составляет более 120 км труб в год, создано около 30 новых рабочих мест для жителей Кургана.

"Есть уже потенциальный заказ на трубную продукцию, мы с коллегами рассматриваем ее для модернизации курганского водоканала, которую планируется начать в следующем году по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Экология". Конечно, важно не замыкаться на внутреннее потребление <…> и продавать продукцию и за пределы Курганской области", - сказал врио губернатора региона Вадим Шумков на открытии завода во вторник.