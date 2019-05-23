В уральском городе Нижняя Салда горят шесть домов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Три жилых и три нежилых дома горят на двух улицах в городе Нижняя Салда Свердловской области, общая площадь возгорания составляет около 1 тыс. квадратных метров. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"На улице Урицкого огнем повреждены два нежилых дома, соседний жилой дом пожарные отстояли. На улице Карла Либкнехта огонь охватил три жилых дома и один нежилой, угроза распространения огня на этой улице сохраняется. Площадь пожара составляет около 1 тыс. квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

В тушении задействованы 30 человек и 11 единиц техники. Борьба с огнем осложняется сильным порывистым ветром, отмечается в сообщении.

В Управлении ГИБДД по Свердловской области добавили ТАСС, что на месте происшествия находятся шесть нарядов ДПС, они перекрыли одну улицу и плотину для бесперебойной работы пожарных.

Дома горят в центральной части Нижней Салды. Город расположен в 137 километрах к северу от Екатеринбурга, в нем проживает более 17 тыс. человек.

По данным синоптиков, в четверг в Нижней Салде облачно, ветер до 11 м/с, 18 градусов тепла.

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