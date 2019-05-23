Акционеры "МРСК Урала" направят 262,3 млн рублей на дивидендные выплаты за 2018 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Акционеры межрегиональной распределительной сетевой компании "МРСК Урала" (входит в "Россети") на годовом собрании по итогам 2018 года приняли решение направить на дивидендные выплаты 262,3 млн рублей, сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь компании Наталья Балдова.

"По итогам голосования акционеры сетевой компании приняли решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества по итогам 2018 года в размере 0,0030 рубля на одну обыкновенную акцию общества, общий размер дивидендных выплат составит почти 262,3 млн рублей", - сказала она.

Также акционеры избрали новый состав совета директоров компании из 11 человек, в котором представители "Россетей" получили шесть мест.

"Россетям" принадлежит 51,52% акций "МРСК Урала", 17,48% - Меткомбанку, 7,52% - группе компаний "Ренова", 6,69% - Energyo Solutions Russia (Cyprus) Limited.

"МРСК Урала" - основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. В состав межрегиональной распределительной сетевой компании Урала ("МРСК Урала") входят три филиала: "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Пермэнерго", а также дочернее предприятие - "Екатеринбургская электросетевая компания". К электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона.