Тление свалки под Ханты-Мансийском ликвидировано

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 мая. /ТАСС/. Специалисты дорожных служб ликвидировали тление на полигоне твердых коммунальных отходов под Ханты-Мансийском. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе горадминистрации, комментируя ситуацию с задымлением участка свалки в 500 кв. метров в 15 км от города.

"Тление ликвидировано. В настоящее время в Ханты-Мансийске идет дождь, что также способствует нормализации обстановки. В работах по ликвидации было задействовано более 20 единиц техники и около 30 человек", - сказал собеседник агентства.

В региональном Роспотребнадзоре ТАСС сообщили, что обращений с жалобами на загрязнение воздуха не поступало.

По данным ГУ МЧС по Югре, тлела куча мусора высотой около шести метров, тушить которую водой не имело смысла, поэтому были привлечены дорожные службы для засыпки песком, в частности, "КамАЗы" и экскаваторы. Дым шел в сторону от Ханты-Мансийска и других населенных пунктов. Инцидент угрозы жителям не представлял.