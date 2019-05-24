Аэропорт Салехарда на Ямале приостановил работу из-за снегопада

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Аэропорт Салехарда в пятницу временно прекратил принимать и отправлять самолеты из-за снегопада, сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Временно прекратил прием-выпуск судов аэропорт Салехарда. По причине низкой видимости на пути следования до 400 метров задерживаются вылеты вертолетов, а также рейсы "Салехард - Тюмень" и "Салехард - Москва" до 14:00", - говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте".

На сайте городской администрации отмечается, что в Салехарде идут мокрый дождь и снег, в отдельных районах Ямала в пятницу ожидается ветер порывами до 19-24 метров в секунду.

Из-за сложных метеоусловий в Салехарде на 2,5 часа задержан вылет из Екатеринбурга самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал", сообщили ТАСС в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.