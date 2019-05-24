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Аэропорт Салехарда возобновил работу, приостановленную из-за снегопада

В городе в ночь на 24 мая выпала двухмесячная норма снега, 25 мая синоптики прогнозируют метели и порывистый ветер до 22-27 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Аэропорт Салехарда, работа которого ранее приостанавливалась из-за снегопада, начал принимать и отправлять рейсы, сообщил в пятницу департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

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"Аэропорт города Салехард начал прием-выпуск [воздушных] судов", - говорится на официальной странице ведомства "ВКонтакте".

Как сообщали ранее ТАСС в мэрии Салехарда, в ночь на 24 мая в городе выпала двухмесячная норма снега, толщина снежного покрова достигала 12 см. По данным синоптиков, 25 мая непогода сохранится, ожидаются метели и порывы ветра до 22-27 м/с.

Теги
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