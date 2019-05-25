Более 1,2 тыс. волонтеров помогут жителям Свердловской области перейти на цифровое ТВ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. волонтеров в Свердловской области помогут жителям перейти на цифровое телевещание. "Третья волна" перехода пройдет 3 июня, говорится в сообщении, распространенном в субботу департаментом информационной политики Свердловской области.

"В Свердловской области подготовлены более 1,2 тыс. добровольцев, которые помогают настроить телевизоры и пользовательское оборудование. <...> 3 июня в регионе будет отключен аналоговый телесигнал", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в субботу в Екатеринбурге прошел флэш-моб, который посвящен переходу на цифровое ТВ. Волонтеры в центре города запустили 22 "цифровых" воздушных змея. Кроме того, в Свердловской области прошла "цифровая" зарядка. В частности, в городе Лесном ее провел олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.

При поддержке правительства области в регионе организована "горячая линия" по переходу на цифровое телевидение. Специалисты отвечают на вопросы о зонах охвата цифровым телевещанием, объясняют, как подключить и настроить оборудование, принимают заявки на волонтерскую помощь и консультируют о мерах социальной поддержки, сообщила директор департамента информатизации и связи области Юрия Гущина.