Суд назначил условный срок 16-летней девочке, сбившей инспектора ДПС на угнанной машине

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд приговорил 16-летнюю жительницу Челябинской области, которая сбила сотрудника ДПС на угнанном автомобиле, к 2,5 года условно с испытательным сроком два года. Она обвинялась по трем статьям УК РФ, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

17 ноября 2018 года девушка за рулем автомобиля Mercedes-Benz совершила наезд на припаркованный автомобиль Lifan и скрылась с места ДТП, позже она не справилась с управлением и наехала на дорожный знак. При остановке машины травмы получил инспектор дорожно - патрульной службы, ему была оказана медицинская помощь. Девушка не понесла ответственность за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, так как на момент преступления ей было 15 лет, а ответственность по этой статье наступает с 16.

"Она обвинялась в вымогательстве и четырех эпизодах грабежа. По угону [автомобиля, на котором девушка сбила сотрудника ДПС] прекратили уголовное дело в связи примирением с [потерпевшей, которая приходилась подсудимой] бабушкой", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что гособвинитель запрашивал для подсудимой 3,5 года воспитательной колонии.

По данным следствия, обвиняемая в сентябре 2018 года совместно с несовершеннолетней знакомой, не достигшей возраста привлечения к уголовной ответственности, угрожая применением насилия, похитила золотую цепочку у знакомой несовершеннолетней девушки. Через три дня обвиняемая у потерпевшей совместно с другой 15-летней соучастницей похитила золотые серьги. Кроме того, 17 ноября 2018 года девушка совершила угон легкового автомобиля, принадлежащего родственнице, после чего была задержана сотрудниками полиции.