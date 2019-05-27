Центр ядерной медицины при УрФУ начнет работу в июле

ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 27 мая. /ТАСС/. Циклотронный центр ядерной медицины, который создан при Уральском федеральном университете в Екатеринбурге, начнет свою работу до конца года. Об этом ТАСС сообщил ректор вуза Виктор Кокшаров.

"Мы в этом году запустим циклотронный центр ядерной медицины, который будет производить радиоизотопы для диагностики онкологических заболеваний, и те ПЭТ-центры (позитронной эмиссионной томографии - прим. ТАСС), которые строит в России компания "Фармстандарт", будут работать на наших радиоизотопах", - сказал Кокшаров.

В пресс-службе УрФУ уточнили, что официальное открытие центра назначено на июль. В 2020 году специалисты центра планируют получить лицензию на производство препаратов.

В декабре 2018 года циклотрон был запущен в тестовом режиме. Проект по созданию циклотронного центра площадью порядка 2,5 тыс. квадратных метров получил одобрение Главгосэкспертизы, что является необходимым условием завершения проекта.

С помощью циклотрона ученые смогут получать более десятка изотопов, которые используются при производстве радиофармпрепаратов для ранней диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. В дальнейшем центр будет координировать действия с научными организациями и промышленными предприятиями региона, в том числе с Институтом органического синтеза Уральского отделения РАН.