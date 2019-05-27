Акционеры "Уралхимпласта" решили направить на дивиденды половину прибыли за 2018 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Акционеры "Уралхимпласта" на годовом собрании решили направить на дивидендные выплаты по итогам 2018 года 112,6 млн рублей, что составляет 49,99% полученной прибыли, следует из материалов компании, опубликованных в понедельник.

Владельцы ценных бумаг "Уралхимпласта" получат за прошлый год дивиденды в размере 32,36 рубля на акцию. По итогам 2017 года компания выплатила акционерам 18,96 рубля на акцию.

Акционеры также избрали новый совет директоров из семи человек. В него вошли генеральный директор "Уралхимпласта" Александр Коршаков и председатель совета директоров компании Александр Гердт.

Австрийской компании UCP Chemicals AG принадлежит почти 97% акций "Уралхимпласта".

Холдинг "Уралхимпласт" - крупный производитель синтетических смол и пластмасс. В группу компаний входят производственные мощности в Нижнем Тагиле Свердловская области, филиалы в Москве, Новосибирске, Тольятти и четыре совместных предприятия: "Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус", "Уралхимпласт-Амдор", "Уралметанолгрупп", "Уралхимпласт-SI Group". Холдинг специализируется на производстве синтетических смол, конструкционных и специальных пластиков, ПВХ пластикатов и компаундов, полиэтиленполиаминов, формалина, фенопласта, фторопласта.