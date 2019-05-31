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Экс-директор "Уральских пельменей" требует с участников коллектива почти 70 млн рублей

По данным пресс-службы Сергея Нетиевского, эту сумму составляют не возвращенные участниками шоу займы
Участники коллектива "Уральские пельмени" Пресс-служба "Шоу Уральские пельмени"/ТАСС
Описание
Участники коллектива "Уральские пельмени"
© Пресс-служба "Шоу Уральские пельмени"/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Экс-директор коллектива "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на общую сумму почти 70 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу его пресс-служба.

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"В 2016 году заместитель директора ООО "Идея Фикс медиа" Евгений Орлов выдал актерам шоу 14 займов по 4,9 млн рублей от компании. Кроме того, Орлов и участники шоу подписали 14 других договоров и актов о взаимозачетах этих денег, за использование якобы результатов их творческого труда. Из чего следует, что займы не будут возвращены в компанию. Ни одна из этих сделок с акционерами не согласована", - говорится в сообщении пресс-службы, с уточнением, что общая сумма долга артистов перед Нетиевским составляет 68,8 млн рублей.

Весной 2016 года бывший руководитель "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский подал иск к "Творческому объединению "Уральские пельмени" о признании недействительным решения общего собрания о лишении его должности директора. Осенью 2016 года Арбитражный суд Свердловской области подтвердил незаконность снятия Нетиевского с поста директора шоу "Уральские пельмени".

"Уральские пельмени" - творческое объединение из Екатеринбурга, которое было основано в 1993 году как команда КВН. С 2009 года "Уральские пельмени" представляют одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС.

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