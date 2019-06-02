Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области

ТАСС, 2 июня. Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома произошел пожар", - сказал собеседник агентства, отметив, что пожар уже потушен, а в горевшей квартире обнаружены тела четырех детей, их возраст уточняется.

Площадь пожара составила 40 кв. м. По данным регионального МЧС, возгорание тушили 8 единиц техники и 19 человек. Пожар ликвидировали в течение 30 минут, эвакуировали 23 человека.

"В ходе пожара пострадал еще один ребенок, которому сейчас оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по региону.

В ведомстве отметили, что по факту гибели детей на пожаре возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").