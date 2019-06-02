На Урале проводят экстренное заседание комиссии по ЧС после пожара с гибелью четырех детей

ТАСС, 2 июня. Экстренное заседание комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности проходит в городе Богдановиче в Свердловской области после пожара, в котором погибли четверо детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В связи с трагическим пожаром в Богдановиче, в котором погибли четверо детей, ГУ МЧС России по Свердловской области инициировало проведение экстренного заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа Богданович для глубокого анализа причин трагедии и выработки действенных мер предотвращения подобных происшествий", - сообщили в министерстве.

Заседание проходит под руководством начальника регионального главка Виктора Теряева. "Рассматриваются дополнительные меры по повышению эффективности противопожарной защиты жилого фонда многодетных семей, в том числе путем безвозмездной установки современных средств оповещения о пожаре", - отметили в МЧС.

Особое внимание будет уделено мобилизации ресурсов по повышению эффективности профилактической работы с населением, в том числе с многодетными родителями и детьми в летний период, а также организации активного участия старост, пожарных добровольцев в проведении инструктажей о мерах безопасности.

Пожар произошел на пятом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Кунавина в Богдановиче. Погибли пять человек, в том числе дети в возрасте шести месяцев, двух, четырех и шести лет. Семья многодетная, у них шесть детей, родители уехали на соревнования со старшим ребенком.

Площадь пожара составила 40 кв. метров, он был ликвидирован пожарными в течение 30 минут. В ходе тушения пожара, по данным ГУ МЧС, были эвакуированы 60 человек, из них спасены 23 человека. По факту гибели людей на пожаре СК возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), прокуратурой проводится проверка.