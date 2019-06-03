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Ученые из Челябинска разработали IT-систему поиска свободных мест для автопарковки

По словам авторов системы, в рамках каждого конкретного города ее можно внедрить примерно за год

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Ученые высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) создали прикладную IT- систему "Умная парковка", показывающую водителям свободные места на парковках. Об этом ТАСС в понедельник сообщил один из разработчиков ядра системы, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник кафедры системного программирования Валентин Голодов.

"Ядро [IT-системы] "Умная парковка" в вузе разрабатывают последние несколько месяцев. Ядро уже было пилотно опробовано на одной из парковок и показало хорошие результаты. Вполне здраво работает: обрабатывает видеопоток и показывает, где на парковке находятся свободные места. В результате снижается количество автомобилей, которые курсируют вокруг парковки в поиске свободных мест и тем самым загрязняют атмосферный воздух", - сказал собеседник агентства.

По словам Голодова, систему в рамках каждого конкретного города можно внедрить примерно за год. Но для этого все парковки должны быть оборудованы камерами наружного наблюдения, к которым разработчики могли бы подключиться.

Голодов отметил, что система способна собирать и накапливать информацию о загруженности парковок. Это позволяет властям любого внедрившего ее муниципалитета актуализировать требованиям к парковкам, четко понять, где и сколько должно быть парковочных мест.

"Полноценное предложение-демонстратор для презентации инвесторам планируется подготовить до конца 2019 года, при соответствующем интересе к данному направлению", - добавил ученый.

Высшая школа электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета объединяет факультет Компьютерных технологий, управления и радиоэлектроникии факультет Вычислительной математики и информатики, и продолжает 60-летнюю традицию технического и инженерного образования на Южном Урале.

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