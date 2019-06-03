{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудники центрального аппарата МВД направлены в Ноябрьск после гибели двух полицейских

По сообщениях региональных СМИ, в городе были обнаружены тела двух сотрудников полиции - один находился в автомобиле, второй - в опорном пункте на улице Изыскателей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Центральный аппарат МВД, в том числе сотрудники Главного управления собственной безопасности, направлены в Ноябрьск после гибели там двух сотрудников полиции. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По решению руководства МВД России группа сотрудников Главного управления собственной безопасности и Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России направлена в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. В ходе выезда будут всесторонне изучены обстоятельства гибели двух участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Ноябрьску и выявлены причины, которые привели к трагедии. Также получат правовую оценку действия руководителей, ответственных за морально-психологическую подготовку в подразделении", - сказала она, отметив, что виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

Ранее ряд региональных СМИ сообщил о том, что в Ноябрьске обнаружены тела двух сотрудников полиции - один находился в автомобиле, а второго обнаружили в опорном пункте на улице Изыскателей.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
МФК "Сибиряк" не выступит в чемпионате России сезона-2019/20 по финансовым причинам
В следующем сезоне перед клубом поставлена задача вернуться в суперлигу по спортивному принципу
Читать полностью