Сотрудники центрального аппарата МВД направлены в Ноябрьск после гибели двух полицейских

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Центральный аппарат МВД, в том числе сотрудники Главного управления собственной безопасности, направлены в Ноябрьск после гибели там двух сотрудников полиции. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По решению руководства МВД России группа сотрудников Главного управления собственной безопасности и Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России направлена в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. В ходе выезда будут всесторонне изучены обстоятельства гибели двух участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Ноябрьску и выявлены причины, которые привели к трагедии. Также получат правовую оценку действия руководителей, ответственных за морально-психологическую подготовку в подразделении", - сказала она, отметив, что виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

Ранее ряд региональных СМИ сообщил о том, что в Ноябрьске обнаружены тела двух сотрудников полиции - один находился в автомобиле, а второго обнаружили в опорном пункте на улице Изыскателей.