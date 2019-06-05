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ПМЭФ-2019

"Дочка" ВЭБ.РФ и компания Росатома подготовят проект АЭС в Челябинской области

Строительства атомной электростанции малой мощности позволит обеспечить электроэнергией комплекс по добыче и переработке железной руды Суроямского месторождения

ТАСС, 5 июня. ИнфраВЭБ (дочернее предприятие ВЭБ.РФ) и "Русатом Оверсиз" (предприятие госкорпорации "Росатом") подготовят проект строительства атомной электростанции (АЭС) малой мощности для месторождения в Челябинской области. Об этом стороны договорились в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Как отмечается в сообщении, ИнфраВЭБ и "Русатом Оверсиз" займутся подготовкой проекта строительства АЭС для энергоснабжения Суроямского месторождения. Реализация проекта позволит обеспечить электроэнергией горно-металлургический комплекс по добыче и переработке железной руды месторождения.

Суроямское месторождение обладает запасами железной руды в объеме 13,8 млрд тонн. Срок разработки месторождения превышает 150 лет.

АО "ИнфраВЭБ" специализируется на проектах развития инфраструктуры, городской экономики и промышленности, а также их реализации с использованием внебюджетных инвестиций.

АО "Русатом Оверсиз" занимается продвижением на зарубежных рынках интегрированных проектов сооружения АЭС и ЦЯНТ, а также коммерциализация российских ядерных технологий за рубежом.

Теги
РоссияЧелябинская областьПМЭФ-2019
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