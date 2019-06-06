Число поставщиков социальных услуг в Югре за три года возросло в сотни раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Более тысячи негосударственных поставщиков социальных услуг зарегистрировано в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в настоящее время, в то время как в 2016 году их числилось только 16. Об этом в среду сообщила глава региона Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В начале 2016 года у нас в регионе было зарегистрировано 16 поставщиков услуг, а сегодня мы имеем более тысячи [размещенный на портале социальных услуг Югры реестр включает 1364 поставщиков]. За 2018 год мы передали негосударственным поставщикам почти 3 млрд рублей бюджетных на выполнение ими услуг", - сказала Комарова во время дискуссии "Реализация социальных гарантий: партнерство государства и общества".

По словам Комаровой, в Югре успешно применяется практика так называемого "персонифицированного подхода", при которой нуждающиеся могут получить сертификат на оказание необходимой социальной услуги и самостоятельно выбрать поставщика. "Считаю, это достаточно перспективное направление. В случае, если кто-то из регионов заинтересуется нашим опытом, мы готовы им поделиться", - отметила Комарова.

Глава региона уточнила, что работающие в Югре поставщики оказывают около 50 видов социальных услуг. "Если говорить про некоммерческие организации, они создаются гражданами на конкретный запрос целевой группы, причем действительно нуждающейся в помощи и сопровождении: родители, имеющие детей с особенностями развития, общественные объединения граждан с инвалидностью и так далее. То есть с самого начала решения закладывается адресность, что крайне важно, когда мы работаем в социальной сфере", - добавила Комарова.

Как отмечается на сайте регионального правительства, Югра одной из первых в России активно включилась в процесс передачи услуг в социальной сфере негосударственным поставщикам. В 2018 году их услугами воспользовались более 175 тыс. югорчан, что на 49% больше, чем в 2017 году. Предоставляемые негосударственными поставщиками услуги охватывают такие сферы как здравоохранение, образование, социальное обслуживание, культура, физическая культура и спорт, содействие занятости населению.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.