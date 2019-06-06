Югра готова стать пилотной площадкой по отработке единых стандартов в переработке мусора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова предложила использовать регион в качестве пилотной площадки по отработке создания унифицированных стандартов в сфере переработки твердых коммунальных отходов (ТКО).

"Для того, чтобы эффективно справиться с задачей по утилизации ТКО, нужно создать <...> благоприятные условия. И в этой связи у нас большие надежды на Российского [экологического] оператора. И в данном случае мы имеем ввиду ту роль, которую вы должны будете сыграть в области создания унифицированных стандартов, механизмов и технологий. Мы предлагаем [для этих целей] наш регион в качестве пилотной площадки", - сказала Комарова в четверг в ходе сессии "Победить мусор: российская реформа и международные практики" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По ее словам, в регионе создается пять экотехнопарков (межмуниципальных мусорных полигонов), один из которых, рядом с Нефтеюганском, будет введен в эксплуатацию уже в 2020 году. "На этих площадках будет утилизироваться свыше 600 тыс. тонн ТКО. Это большее половины всех отходов, формируемым на нашей территории", - пояснила глава региона.

Также она добавила, что в России необходим трансферт и тиражирование технологий ведущих международных компаний в сфере утилизации ТКО путем локализации производств и создания совместных предприятий, учитывающих особенности каждого из регионов - как климатические, так и логистические. Она предложила представителям таких компаний инвестировать в переработку ТКО в Югре. "Правительство автономного округа поддержит вас", - заверила Комарова.

Реализация реформы ТКО в Югре

Как отмечается на сайте регионального правительства, в Югре новая система начала работать с 1 января 2019 года. В регионе действуют две зоны "северная" и "южная". В качестве единого оператора утверждена компания "Югра-Экология". До 2024 года в автономном округе планируется построить пять межмуниципальных и семь локальных мусорных полигонов и 77 площадок временного накопления. Один из межмуниципальных полигонов строится рядом с Нефтеюганском, он будет обслуживать три муниципалитета. Еще четыре планируется построить в Нижневартовске, Нягани, Сургуте и Ханты-Мансийске.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.