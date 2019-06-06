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ПМЭФ-2019

Сбербанк займется повышением финансовой грамотности жителей Челябинской области

Врио главы региона Алексей Текслер назвал соглашение с кредитной организацией еще одним шагом на пути к внедрению в области современных технологий и к продвижению высокотехнологичных продуктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер и председатель правления Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение, согласно которому кредитная организация займется повышением финансовой грамотности населения, в том числе сельских жителей. Об этом сообщается на сайте главы региона.

"Сотрудничество с правительством Челябинской области предоставит возможность подготовки специалистов сферы информационных технологий, что приведет к повышению инвестиционной привлекательности этой области. Сбербанк также займется повышением финансовой грамотности и информированности населения в сфере банковских услуг и банковской деятельности, это касается и тех, кто живет в сельской местности", - цитирует Грефа пресс-служба.

По словам Текслера, подписание соглашения - еще один шаг на пути к внедрению на территории Челябинской области современных технологий, а также к продвижению высокотехнологичных продуктов.

"Этим соглашением Сбербанк подтверждает возможность финансирования преимущественных для нашего региона инвестиционных проектов. В приоритете - цифровая трансформация социальной и экономической сферы", - отметил врио губернатора.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПМЭФ-2019
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