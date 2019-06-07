В Челябинской области примут новые законы для стимулирования инвесторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер намерен принять областные законы об инвестиционном налоговом вычете и инвестиционном налоговом кредите, чтобы стимулировать приток финансов в регион, сообщил он в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В прошлом году капитальные вложения в экономику региона составили свыше 250 млрд рублей. Регион поднялся на 18-е место в стране по этому показателю. Но если учесть, что по ВРП область занимает 12-е место в стране, вывод очевиден: инвестиционная активность в регионе не дотягивает пока до общего уровня развития нашей экономики. Мы будем стимулировать рост инвестиций. В качестве дополнительных мер прорабатываем принятие областных законов об инвестиционном налоговом вычете и об инвестиционном налоговом кредите", - сказал Текслер.

По его словам, также изучается возможность внедрения новых механизмов поддержки инвесторов, например, аналога зарубежной практики TIF, когда расходы инвестора на прилегающую инфраструктуру компенсируются ему за счет налогов, полученных благодаря реализации проекта.

При этом глава региона отметил, что стратегический ориентир в привлечении инвестиций - дальнейшая диверсификация экономики, более высокие переделы в традиционных отраслях, развитие принципиально новых современных отраслей. С учетом этого будет настраиваться система налоговой и инфраструктурной поддержки развития новых, современных, экологичных производств.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.