В ликвидацию крупнейшего в Евразии Коркинского разреза за два года вложат 270 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Минприроды, Росприроднадзор, власти Челябинской области и оператор проект подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о ликвидации крупнейшего в Евразии Коркинского угольного разреза, на которую до 2021 года направят 270 млн рублей, сообщила пресс-служба компании "Промрекультивация".

Коркинский разрез является самым глубоким в Евразии и вторым в мире угольным разрезом (глубина более 500 м). Находится около города Коркино, в 35 км от Челябинска. Непосредственно у края карьера расположен поселок Роза, социальным объектам и жилым постройкам которого угрожают оползневые процессы на бортах разреза.

"Для реализации соглашения "Промрекультивация" в 2019 году продолжит ликвидацию зон самонагревания в отработанной выработке угольного разреза "Коркинский" и параллельно будет строить трассу трубопровода для подачи закладочного материала в выработку. Согласно проекту ликвидации Коркинского угольного разреза, закладочный материал будет производиться на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского горно-обогатительного комбината (АО "Томинский ГОК"), который Русская медная компания (АО "РМК") строит в Челябинской области. В рамках первого этапа проекта по соглашению "Промрекультивация" в течение 2019-2020 годов инвестирует в ликвидацию Коркинского разреза 270 млн рублей", - говорится в сообщении.

Подписи под документом о взаимодействии при реализации в Челябинской области федерального проекта "Чистый воздух" поставили первый замглавы Минприроды Денис Храмов, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер и директор ООО "Промрекультивация" Николай Джемилев. По данным компании, общая сумма инвестиций в проект ликвидации Коркинского угольного разреза оценивается в 6 млрд рублей. Проект ликвидации разреза рассчитан до 2042 года. По его окончании на месте угольной выработки будет водоем, берега которого озеленят.

Источники загрязнения воздуха в разрезе (пожары на его бортах) локализованы на площади более 50 тыс. кв. м. "Однако для улучшения экологической ситуации в регионе и областном центре нам необходимо полностью ликвидировать выработку Коркинского разреза. Взаимодействие, о котором мы сегодня договорились с Минприроды, Росприроднадзором и правительством Челябинской области, создаст благоприятные условия для успешной реализации намеченных планов", - цитирует пресс-служба Джемилева.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.