Главный архитектор Екатеринбурга сообщил, какую площадку для храма считает удачной

"Мне нравится площадка на пересечении улиц Белинского и Фурманова, потому что это место открытое, свободное, достаточное для размещения храмового сооружения. К тому же это парковая территория, которая должна быть очень качественно благоустроена. Одни плюсы", - сказал Молоков, выразив уверенность, что опрос горожан по вопросу возведения собора в Екатеринбурге пройдет этим летом.

ТОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Пустырь на пересечении улиц Белинского и Фурманова в Екатеринбурге является наиболее удачной площадкой для возможного строительства храма Святой Екатерины. Такое мнение ТАСС выразил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков на Архитектурном форуме в Томске.

Пустырь на пересечении улиц Белинского и Фурманова на берегу реки Исеть располагается на маршруте из аэропорта Кольцово в центр Екатеринбурга. Ранее неподалеку находился Уральский завод химических реактивов, который еще в советское время перенесли в пригород.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложение горожан по площадкам для возможного места строительства собора.

На прошлой неделе чиновники администрации Екатеринбурга и архитекторы сформировали список из шести площадок, на которых возможно возведение храма Святой Екатерины. В список вошли участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте Приборостроительного завода (набережная реки Исеть), сквер у Театра драмы (с условием корректировки проекта, который вызвал возмущение части горожан), на улице Татищева (напротив "Екатеринбург-Арены"), на месте снесенной телебашни и в акватории Исети за Макаровским мостом.

Позднее рабочая группа по месту строительства храма, сформированная при гордуме, назначит дату опроса горожан. Примерные затраты на его проведение составят около 13 млн рублей.