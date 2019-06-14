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В Екатеринбурге около 20 детей эвакуировали из детского сада из-за пожара

Площадь возгорания составляет 150 кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Более 20 человек, из них 18 детей, эвакуировали из частного детского сада в Екатеринбурге из-за пожара, сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС.

Информация о пожаре поступила в 07:34 мск. "На улице Викулова в Екатеринбурге пожарные ликвидируют пожар в двухэтажном здании, по предварительной информации, в котором размещался частный детский сад. Из здания эвакуированы 25 человек, из них 18 детей. Информации о пострадавших не поступало. Площадь пожара составляет 150 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в тушении пожара задействованы семь единиц пожарной техники, 24 человека.

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