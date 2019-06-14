Около 1,5 тыс. человек эвакуировали из ТЦ в Екатеринбурге из-за возгорания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Возгорание элементов токарного станка произошло в одном из павильонов торгового центра "Карнавал" в Екатеринбурге. В результате инцидента эвакуированы около 1500 человек, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 09:56 мск.

"В ТЦ "Карнавал" города Екатеринбурга произошло загорание элементов токарного станка в павильоне сервисной мастерской на цокольном этаже. Возгорание потушено до прибытия пожарных подразделений. Персоналом торгового центра эвакуированы около 1500 человек. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, на место ЧП выехали около 20 единиц техники и более 50 спасателей.