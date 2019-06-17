Экспорт Югры в Китай в 2018 году составил $4 млрд

ХАРБИН, 17 июня. /ТАСС/. Экспорт в Китай из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры достиг $4 млрд, при этом 90% этого объема занимает сырьевой экспорт, сообщил в понедельник ТАСС заместитель губернатора ХМАО-Югры Николай Милькис.

"Экспорт ХМАО в Китай составляет $4 млрд, 90% - это минеральное топливо, нефть. Поэтому здесь мы заинтересованы в диверсификации этой системы", - сказал он.

Как уточнил ТАСС заместитель генерального директора Центра поддержки экспорта Югры Вадим Землиханов, $3,9 млрд - экспорт из Югры в Китай за 2018 год. "В 2017 году было $2,7 млрд. Рост за год 41,7% или $1,2 млрд", - сказало он.

Милькис пояснил, что из ХМАО на китайский рынок сегодня поставляются также пиломатериалы и продукты питания. "Пользуются популярностью наши рыбные консервы. Мы видим динамику роста. Объемы небольшие, они измеряются до 1 тыс. тонн. Если мы увидим, что рынок растет, мы будем направлять усилия правительства Югры на то, чтобы развивалась эта отрасль непосредственно в Югре", - добавил он.

По словам вице-губернатора, на "Экспо" представлены все проекты, имеющие инвестиционный, экономический и туристический потенциал автономного округа. "В составе нашей делегации есть резиденты нашего технопарка [технологического центра "Бажен"], которые работают на технологиях так называемых трудно извлекаемых запасов нефти. С такими же проблемами сталкивается КНР. Наша задача - организовать встречу, круглый стол, когда предприниматели наши <...> вместе с предпринимателями китайскими - не нефтедобывающими компаниями, а теми, кто обслуживает это направление, соединятся, может быть, у них родится новый общий проект", - добавил Милькис, говоря о перспективных направлениях сотрудничества с Китаем без уточнения возможных сроков проведения мероприятия.

Технологический центр "Бажен" создан в ХМАО компанией "Газпром нефть". Задача центра - найти подходящие технологии по добыче трудноизвлекаемой нефти из Баженовской свиты - группы нефтематеринских горных пород, выявленной в Западной Сибири на территории площадью около 1 млн кв. км. Баженовская свита залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину, в ней сконцентрирована большая часть горючих сланцев России, содержащих как твердое органическое вещество (кероген), так и жидкую легкую нефть низкопроницаемых коллекторов (часто называемую сланцевой нефтью).

Об "Экспо"

VI российско-китайская "Экспо" под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявки на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на "Экспо" представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.