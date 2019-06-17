Почти 1,8 млрд рублей направят на ремонт дорог в Курганской области в 2019 году

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Дорожные рабочие заменят около 160 км дорожного полотна в Курганской области в летний период 2019 года. Общее финансирование по нацпроекту составит 1,799 млрд рублей, сообщил сегодня журналистам заместитель губернатора - директор департамента строительства, госэкпертизы и ЖКХ региона Анатолий Воробьев.

"За летние месяцы дорожникам предстоит осуществить большой объем работ - заменить 158 км дорожного полотна: это 123 км региональных дорог, 31 км приходится на восемь улиц в Кургане и 3,5 км в селе Кетово. Общая сумма финансирования дорожных работ в рамках национального проекта на этот год составит 1 млрд 799 млн рублей", - сказал он.

В пресс-службе губернатора Курганской области уточнили, что все контракты на выполнение работ заключены.

Ранее сообщалось, что в Курганской области в ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать 17 дорожных участков, в том числе 14 в Курганской областной агломерации, куда входят город Курган и Кетовский район.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.