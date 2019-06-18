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Знак "Город храбрых" появился на въезде в Екатеринбург после предложения губернатора

Ранее сообщалось о знаке "Город бесов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Знак "Город храбрых" появился во вторник на том же въезде в Екатеринбург, где днем ранее неизвестные разместили табличку "Город бесов", передает корреспондент ТАСС.

Рядом со знаком дежурит наряд ДПС.

В ночь на понедельник, 17 июня на том же месте появился знак "Город бесов", который затем был снят. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram написал, что так город называть не стоит, и предложил повесить на въезде другую табличку, например, "Город храбрых".

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