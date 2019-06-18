Курганская область заинтересована в поставках сельхозкультур в Китай

ХАРБИН /Китай/, 18 июня. /ТАСС/. Курганская область планирует сотрудничать с Китаем в поставках сельскохозяйственных культур, а также сферах машиностроения и туризма. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель губернатора региона Андрей Алексеев в кулуарах российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

В начале июня по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина были подписаны двусторонние документы, которые позволят расширить перечень и объем поставляемого в Китай из России зерна и продуктов его переработки. В частности, были внесены изменения, которые включили Курганскую область в список возможных поставщиков пшеницы в Китай.

"В этому году уже планируются поставки в Китайскую Народную Республику льна. Недавно мы получили аккредитацию на поставку пшеницы из Курганской области в Китай, соответственно, будем работать и над поставками других культур, так как в ходе переговоров поступали предложения, просьбы о поставках бобовых, злаковых культур, большой интерес к сое и другим продуктам питания", - рассказал он.

Замгубернатора добавил, что в настоящее время уже прорабатывается возможность поставки пробных партий пшеницы в Китай. По его словам, на данный момент в Курганской области шесть предприятий-экспортеров, которые поставляют пшеницу, горох, ячмень, рапс, лен в Китай, Казахстан, Литву, Азербайджан, Монголию, Чехию. По итогам 2018 года на экспорт было отправлено 177,2 тыс. тонн зерна и продуктов переработки. "По текущему году у нас потенциальный объем продукции, которую мы могли бы отправлять на экспорт, будет зависеть от итогов уборочной кампании. Итоги посевной кампании 2019 года могут говорить об уровне не ниже 2018 года", - пояснил Алексеев.

Собеседник агентства уточнил, что регион также готов оказывать поддержку экспортерам в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"."В настоящее время запущена универсальная программа субсидирования затрат на продвижение, сертификацию и адаптацию услуг к требованиям внешних рынков, актуализированы действующие инструменты субсидиарной поддержки - первая поставка, сертификация, транспортировка - и действующие инструменты субсидиарной поддержки, реализуемые при участии "Российского экспортного центра". Так же здесь могут применяться меры поддержки, которые позволят компенсировать расходы на транспортировку экспортных грузов по территории России. У нас, с одной стороны, есть возможность сообщения с Китаем через Казахстан, либо по Транссибирской магистрали. Мы готовы оказать всю возможную помощь курганским экспортерам", - пояснил замгубернатора.

Перспективы развития сотрудничества

При этом Курганская область имеет перспективы сотрудничества с Китаем и в других отраслях. Так, по словам Алексеева, регион может предложить китайским инвесторам создание совместных машиностроительных производств, в том числе на трех территориях опережающего развития (ТОР) области.

Помимо этого, перспективным направлением для сотрудничества с Китаем может стать туризм, в том числе и медицинский, так как в Курганской области располагается несколько уникальных озер: соленое озеро Медвежье и озеро с лечебными иловыми грязями - Горькое. "Интерес китайских партнеров к озерам был еще во время поездки нашей делегации в Сиань, причем им интересен не только отдых, но и бальнеотерапия. Кроме того, в озере Медвежье живет рачок Артемия, лечебные свойства которого могут быть применимы в традиционной китайской медицине", - рассказал Алексеев, добавив, что также туристов из Китая готов принимать Центр Илизарова.

При этом, в развитии туризма регион может сотрудничать и с другими субъектами Уральского федерального округа. "Я думаю, что китайским инвесторам могут быть интересны вложения в капитальную туристскую инфраструктуру Курганской области. Здесь возможно и межрегиональное сотрудничество с соседями по Уральскому федеральному округу, возможна разработка большого тура по Уралу - я думаю, это будет крайне востребовано", - считает собеседник агентства.

Об ЭКСПО

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. Церемония открытия деловой программы мероприятия состоялась в пятницу, в ней приняли участие вице-премьер РФ Максим Акимов, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также представители делегаций, присутствующих на ЭКСПО. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.