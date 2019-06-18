ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) планирует в 2019 году выпустить порядка 400 тыс. тонн катодной меди, сохранив производство на уровне 2018 года, сообщил журналистам во вторник генеральный директор комбината "Уралэлектромедь" Владимир Колотушкин.

"В наших планах по производству катодной меди - остаться примерно в том же объеме, что и в 2018 году, выпустив порядка 400 тыс. тонн", - сказал он.

Комбинат "Уралэлектромедь", который является головным предприятием УГМК и выпускает катодную медь и медную катанку, в 2018 году увеличил производство катодной меди на 5,8% до производственного рекорда в 400 тыс. тонн за счет ввода в эксплуатацию второй очереди нового цеха электролиза меди.

УГМК завершит обновление мощностей по выпуску меди в 2022 году

Уральская горно-металлургическая компания планирует в 2022 году завершить обновление мощностей по выпуску катодной меди на комбинате "Уралэлектромедь" в Свердловской области. Инвестиции в строительство третьей очереди цеха электролиза оцениваются в 4,5 млрд рублей, сообщил также Колотушкин.

"Планируем в 2022 году запустить третью очередь цеха электролиза меди. Объем вложенных средств в проект третьей очереди электролиза меди оценивается в 4,5 млрд рублей. Мощность нового цеха составит 400-420 тыс. тонн катодной меди ежегодно", - сказал он.

По словам Колотушкина, комбинат "Уралэлектромедь", который является головным предприятием УГМК и выпускает катодную медь и медную катанку, планирует одновременно с вводом в эксплуатацию третьей очереди цеха электролиза меди остановить старые мощности по производству этого цветного металла.

Первая очередь нового цеха электролиза меди на "Уралэлектромеди" была запущена в эксплуатацию в 2012 году, вторая - в 2018 году. Запуск новых мощностей позволил комбинату в 2018 году увеличить производство катодной меди на 5,8% до производственного рекорда в 400 тыс. тонн.

УГМК-Холдинг управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.