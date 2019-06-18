Китайский балетмейстер подготовит ансамбль "Урал" к выступлению на саммитах ШОС и БРИКС

ХАРБИН, 18 июня. /ТАСС/. Один из номеров государственного ансамбля танца "Урал" в концертной программе для глав государств стран-участниц ШОС и БРИКС подготовит балетмейстер коллектива китайского национального танца, сообщили во вторник ТАСС в Агентстве международного сотрудничества Челябинской области.

"Состоялась встреча с руководителем танцевального коллектива китайского национального танца, на которой достигнута договоренность привлечения китайского балетмейстера для постановки номера для государственного ансамбля танца "Урал" и совместной подготовки китайских национальных костюмов. Указанная постановка планируется к включению в концертную программу для глав государств стран-участниц стран ШОС", - сообщила собеседница агентства, пояснив, что на данный момент не определено, кто именно из китайских балетмейстеров займется подготовкой южно-уральского коллектива к выступлению.

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. По данным правительства региона, общая сумма вложений в рамках подготовки к саммитам составит 40-50 млрд рублей. Для их проведения создается общественно-деловой центр, будет построено и реконструировано порядка двух десятков объектов гостиничной инфраструктуры, проводится реконструкция аэропорта.

В ходе поездки делегации Челябинской области в Харбин достигнута договоренность о взаимных визитах концертных коллективов, в том числе об обменах дирижерами - заслуженным артистом России Адиком Абдурахмановым и китайским дирижером Фэйху Цзяо.

VI Российско-китайская ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.