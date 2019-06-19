Свердловские власти ожидают рост оборота торговли с Китаем в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Власти Свердловской области ожидают, что торговый оборот региона с Китаем покажет рост в 2019 году, сообщила в среду журналистам министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

"Конечно, мы ожидаем прирост, каким он будет /в абсолютных значениях/ - достаточно сложно прогнозировать, это покажет время. Реальную динамику наших отношений показывают результаты: 2016 год - $726 млн, 2017 год - $1,3 млрд, 2018 год - $2,1 млрд", - сказала она.

Ранее сообщалось, что оборот торговли Свердловской области с Китаем достиг $2,1 млрд по итогам 2018 года (+59% к результату 2017 года), причем за год регион смог увеличить экспортную долю в обороте в два раза (до $1,2 млрд). Китай возглавил список главных торговых партнеров Свердловской области, за ним следуют США (оборот - $1,27 млрд в 2018 году).