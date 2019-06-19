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Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Еще пятеро пострадали

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, еще пять получили травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В 17:45 (15:45 мск) на 1751 км автодороги М5 "Урал", по предварительным данным, рейсовый автобус, выезжая со второстепенной дороги, совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП в автобусе погибли два пассажира, еще трое взрослых и один ребенок госпитализированы. Также госпитализирован водитель", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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