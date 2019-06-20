Свердловские власти проверят информацию о сбоях в вывозе мусора в Верхней Салде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов проверит информацию о сбоях в вывозе мусора в городе Верхняя Салда, сообщили в четверг ТАСС в департаменте информационной политики Свердловской области. Проблема с вывозом мусора в Верхней Салде была обозначена в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным".

Город Верхняя Салда находится примерно в 130 км севернее от Екатеринбурга, в нем проживает около 42 тыс. человек.

"Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов по поручению губернатора Евгения Куйвашева 21 июня выедет в Верхнюю Салду, чтобы проверить сигнал с прямой линии о сбоях в вывозе мусора. В частности, замглавы ведомства проверит график вывоза, который, в случае необходимости, будет скорректирован", - сказали в департаменте.

В департаменте добавили, что жалобы от жителей на некачественные услуги по вывозу бытовых отходов к областным властям не поступали. "Региональный оператор, обслуживающий данную территорию, с начала реализации экологической реформы установил в муниципалитете 110 дополнительных контейнеров", - уточнил собеседник агентства.

По данным региональных властей, с начала года в Свердловской области в целях реализации нацпроекта "Экология" было создано 245 новых контейнерных площадок, приобретено более 6,5 тысячи контейнеров, 56 единиц спецтехники. "С целью содействия в создании контейнерных площадок в 2019 году муниципальным образованиям из областного бюджета планируется предоставить субсидии на общую сумму 180 млн рублей", - отметили в департаменте.

Обращение с отходами - одно из направлений нацпроекта "Экология", который включает следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется направить 4,041 трлн рублей.