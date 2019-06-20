Следовавший из Екатеринбурга в Тюмень самолет вернулся в аэропорт вылета из-за грозы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании UTair, следовавший из Екатеринбурга в Тюмень, вернулся в аэропорт вылета из-за грозы, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово.

"Действительно, рейс UTair UT-280 в связи со сложными метеоусловиями в Тюмени вернулся в аэропорт вылета - то есть в Екатеринбург. В настоящее время находится у нас", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта Рощино в Тюмени, самолет не смог приземлиться из-за метеоусловий - грозы и шквала до 18 м/с.