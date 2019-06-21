Власти Свердловской области утверждают, что мусор из Верхней Салды вывозится регулярно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Мусор с контейнерных площадок города Верхняя Салда, на который пожаловались горожане во время "Прямой линии с Владимиром Путиным", вывозят ежедневно, заверяют власти Свердловской области.
20 июня во время прямой линии жители Верхней Салды продемонстрировали президенту фото переполненных мусорных контейнеров.
"Данные спутниковой навигации показывают, что мусор вывозился ежедневно со всех контейнерных площадок, а в некоторых случаях совершались двойные рейсы. Системных недоработок в городе нет. Региональный оператор работает в соответствии с графиками и всеми нормами СанПиНа. И ситуация, которая приводилась в качестве примера, на мой взгляд, разовая", - цитирует в пятницу департамент информационной политики региона замминистра ЖКХ и энергетики Свердловской области Егора Свалова.
Выехавший на место министр региона по итогам проверки дал региональному оператору и муниципалитету рекомендации еще раз проанализировать графики вывоза мусора с территории и при необходимости увеличить их количество до двух раз в день, а также оборудовать дополнительные контейнерные площадки в частном секторе.
В настоящее время в Верхней Салде действуют 55 контейнерных площадок. До конца года планируется создать еще 20 мест накопления ТКО.
Город Верхняя Салда находится примерно в 130 км севернее от Екатеринбурга, в нем проживают около 42 тыс. человек.