Власти Свердловской области утверждают, что мусор из Верхней Салды вывозится регулярно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Мусор с контейнерных площадок города Верхняя Салда, на который пожаловались горожане во время "Прямой линии с Владимиром Путиным", вывозят ежедневно, заверяют власти Свердловской области.

"Данные спутниковой навигации показывают, что мусор вывозился ежедневно со всех контейнерных площадок, а в некоторых случаях совершались двойные рейсы. Системных недоработок в городе нет. Региональный оператор работает в соответствии с графиками и всеми нормами СанПиНа. И ситуация, которая приводилась в качестве примера, на мой взгляд, разовая", - цитирует в пятницу департамент информационной политики региона замминистра ЖКХ и энергетики Свердловской области Егора Свалова.

Выехавший на место министр региона по итогам проверки дал региональному оператору и муниципалитету рекомендации еще раз проанализировать графики вывоза мусора с территории и при необходимости увеличить их количество до двух раз в день, а также оборудовать дополнительные контейнерные площадки в частном секторе.

В настоящее время в Верхней Салде действуют 55 контейнерных площадок. До конца года планируется создать еще 20 мест накопления ТКО.

Город Верхняя Салда находится примерно в 130 км севернее от Екатеринбурга, в нем проживают около 42 тыс. человек.